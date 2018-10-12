34 فيلماً على شاشة « السينمائي للطفل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تقدم الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، التي تنظمها مؤسسة (فنّ) المعنيّة بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، في الفترة من 14إلى 19 الجاري، 34 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن الدورة السادسة تضم 54 فيلماً من فئة العروض الأولى: 12 فيلماً تعرض لأول مرة على مستوى العالم، وسبعة أفلام تُعرض على مستوى الإمارات، وفيلماً واحداً يُعرض على مستوى دول الخليج، وتُعرض جميع الأفلام المشاركة في المهرجان، البالغ عددها 138 فيلماً من 31 بلداً، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، ومركز زيرو 6، وواجهة المجاز المائية، والزوراء، Last Exit الخوانيج.

وتندرج هذه الأفلام ضمن خمس فئات هي: أفلام الطلبة، التي تقدم هذا العام ستة أعمال تُعرض للمرة الأولى من أربع دول، والأفلام الدولية القصيرة، والأفلام الروائية الطويلة، وأفلام الـ«أنيميشن»، والأفلام العربية القصيرة.

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