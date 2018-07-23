جوني ديب أحد «الوحوش الرائعة»

المصدر: سان دييغو - رويترز

سمح النجم جوني ديب، لمحبي هاري بوتر، بإلقاء نظرة مسبقة على شخصية جريندلوالد الشرير شاحب الوجه غير المهندم، التي يجسدها في الفيلم الجديد «فانتاستيك بيستس» أو «الوحوش الرائعة»، وذلك خلال مؤتمر كوميك كون الترفيهي بمدينة سان دييغو الأميركية أمس.

وقدم ديب أداء منفرداً للشخصية قوبل بتصفيق 6500 شخص في قاعة المؤتمرات. وفاجأ ديب الجمهور من محبي الخيال العلمي والثقافة الشعبية خلال كوميك كون، بالخروج من ظلام كواليس المسرح بشعر أشقر مرتدياً ملابس الشخصية كاملة.

وتحدث ديب إلى الجمهور باللهجة البريطانية التي يستخدمها في الفيلم، ملوحاً بعصا سحرية.

وقدم ديب فقرته بعد نقاش جماعي شارك فيه الممثلان إيدي ريدمين وجود لو، وغيرهما من أبطال الفيلم المنتظر «فانتاستيك بيستس: ذا كرايمز أوف جريندلوالد»، أو «الوحوش الرائعة: جرائم جريندلوالد» وهو ثاني أفلام السلسلة المرتبطة بسلسلة الأفلام المحبوبة للساحر الصغير هاري بوتر.