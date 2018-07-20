«عاشق عموري» سفير السينما الإماراتية في 6 مهرجانات عالمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أثنت الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي «تو فور 54»، على النجاح الذي حققه فيلم «عاشق عموري»، من إنتاج شركة «سينما فيجن فيلمز»، وأعربت عن أملها في أن يشكل هذا الإنجاز السينمائي دافعاً ومحفّزاً للمواهب الإماراتية الأخرى لسرد قصص نجاحاتها الملهمة أمام الكاميرا، كي يتعرف إليها جمهور الشاشات الكبيرة.

وأعلنت شركة «سينما فيجن فيلمز»، إحدى شركاء «تو فور 54»، أخيراً، عن وقوع الاختيار على فيلم «عاشق عموري» كممثل وحيد للسينما الإماراتية ضمن المسابقات الرسمية لستة مهرجانات سينمائية دولية في أوروبا وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وسجّل الفيلم عرضه الدولي الأول في «مهرجان السينما العربية» الذي تم تنظيمه في باريس هذا الشهر. وسيشارك الفيلم على مدار الـ12 شهراً المقبلة في المسابقات الرسمية لستة مهرجانات دولية، هي: مهرجان «جاغران السينمائي» في الهند، ومهرجان «الفيلم العربي في مالمو» بالسويد، ومهرجان «وهران الدولي للفيلم العربي» في الجزائر، ومهرجان «رولان الدولي للأطفال والشباب» في أرمينيا، ومهرجان الاسكندرية السينمائي في مصر.

واستفاد فيلم «عاشق عموري»، الذي قام بكتابته وإخراجه عامر سالمين المري وقام بتمثيله كادر من نجوم السينما الإماراتية من خدمات الإنتاج وما بعد الإنتاج، كما استفاد الفيلم أيضاً من برنامج الحوافز المقدم من لجنة أبوظبي للأفلام الذي يتضمن استرداداً نقدياً بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج.

وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي و«تو فور 54» مريم عيد المهيري: «نحن فخورون بمشاركة الفيلم في المحافل السينمائية الدولية وعرضه أمام الجمهور العالمي. إننا نحرص على دعم الجهود القائمة على إنتاج محتوى عربي نوعي باعتبار ذلك ركيزة أساسية في ترجمة رسالتنا نحو بناء صناعة إعلام مستدامة ومزدهرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي».

وقال مخرج الفيلم عامر سالمين: «فخور باختيار الفيلم ضمن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية من هذه المهرجانات السينمائية الدولية، فهذا يُعد شاهداً على المستوى الفني المتميز للفيلم وعلى العمل الدؤوب، وتفاني طاقم عمل الفيلم الرائع، والدعم الكبير الذي تلقيناه من (تو فور 54)».

واختتم سالمين قوله: «تُعد الأفلام وسيلة قوية وكبيرة التأثير تأخذ المشاهد على متن رحلة إلى آفاق جديدة ورؤى مختلفة، وآمل أن يكون (عاشق عموري) نموذجاً إماراتياً ناجحاً في تجسيد ثقافتنا أمام العالم، ليستكشفوا معالمنا الجميلة ومدننا الساحرة».

حكاية

تدور أحداث الفيلم حول تعلُّق طفل بشخصية نجم كرة القدم الإماراتية عمر عبدالرحمن، المعروف بين الجماهير باسم «عمّوري»، يحلم بأن يكون نجماً لامعاً مثله، حيث يتابع الفيلم سعي الطفل للتغلب على العديد من التحديات والعقبات في سبيل تحقيق حلمه بأن يصبح لاعباً محترفاً. وكان عامر سالمين المري قد أنتج فيلماً طويلاً سابقاً بعنوان «ساير الجنّة» عام 2016، الذي فاز بتسع جوائز مرموقة وشارك في 35 مهرجاناً سينمائياً دولياً.