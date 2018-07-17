5 أفلام صينية في سينما الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وإدارة السينما الصينية الوطنية، وسفارة الصين لدى الدولة، وضمن الأسبوع الإماراتي الصيني، «أسبوع الفيلم الصيني 2018»، حيث تم اختيار 5 أفلام متنوعة لعرضها مجاناً للجمهور طوال فترة الأسبوع الذي يستمر حتى 24 الشهر الجاري في السينما الإماراتية، وشاشة عرض «منارة السعديات». وتم الكشف عن أسماء الأفلام التي سيتم عرضها وهي: «صيد الوحش»، و«السمكة الكبيرة والبيغونيا»، و«عاصفة الصحراء»، و«حرب الذئاب»، و«أغرب بعيداً يا سيد تومور». و تم اختيار الأفلام الخمسة على أساس أنها تمثل الحضارة الصينية وتنشر مفاهيمها الثقافية ليتعرف إليها الشعب الإماراتي، خصوصاً أن الأفلام تعكس أسلوب الحياة وتنقل الحضارات والثقافات إلى الآخر، لافتاً إلى الأفلام الصينية احتلت مراكز متقدمة في السنوات الأخيرة، لدرجة أنها احتلت المرتبة الثانية في سوق العرض السينمائي، متمنياً أن يكون أسبوع الفيلم الصيني، بداية جديدة لتعاون سينمائي جديد يوسع نطاق التعاون السينمائي بين الصين والإمارات. وفي نهاية الحفل تم عرض فيلم «اغرب بعيداً يا سيد تومور»، الذي تم إنتاجه عام 2015، للمخرج هان يان.