أول ظهور لأحمد سعد بعد جراحة دقيقة

ظهر الفنان المصري أحمد سعد لأول مرة، الأول من أمس، في حفل غنائي ببلاده متألقاً وبصحة جيدة، بعد خضوعه لجراحة دقيقة في الفك.

وظهر الفنان المصري مرتدياً اللون الأسود، ولا تبدو عليه أي تغييرات في شكله.

كما مازح الجمهور قائلاً: "خلوا بالكم احنا لسه في التليين، لسة مالينتش، بقالي فترة إجازة وأول يوم النهار دة أغني".

كذلك شارك صوراً من الحفل عبر حسابه في إنستغرام، وكتب معلقاً: "بجد حمدالله على سلامتي".

يذكر أن أحمد سعد كان كشف قبل أسابيع أنه يعاني من تآكل في عظام الفك العلوي، ما تسبب في هبوط مستوى الجيوب الأنفية، حتى إنه أصبح لا يستطيع التحدث بشكل طبيعي.

فطلب منه الطبيب المعالج ضرورة إجراء جراحة عاجلة لزراعة عظام الفك العلوي، حتى لا يتطور الأمر أكثر من ذلك ويصبح أكثر سوءاً.

ما دفع الفنان للاعتذار عن إحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية وخضوعه للعملية.

وكان سعد قد أرسل اعتذاراً لإدارة المهرجان، مرفقاً إياه بتقرير من الفريق الطبي المعالج الذي أكد فيه ضرورة إجراء عملية جراحية بمنطقة الفك العلوي، وأنه لا بد أن يعلق سعد كافة ارتباطاته الفنية لمدة أسبوعين على الأقل، لحين إجراء تلك الجراحة الصعبة والعاجلة.