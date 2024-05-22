ممثلة مصرية تنشر فيديو حول تعرضها لـ"التحرش" من سائق أوبر

كشفت الممثلة المصرية هلا السعيد، عن تعرضها لمحاولة تحرش من أحد سائقي شركة أوبر، ظهر اليوم، إذ تفاجأت بأن أوقف السيارة في طريق عام، ثم شرع في خلع ملابسه.

وقالت هلا السعيد إنها حينما واجهت السائق برر موقفه بأنه مريض يعاني من مرض السكر.

ونشرت هلا السعيد، فيديو عبر خاصية "الأستوري" بحسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" قالت من خلاله: "واحنا على محور الضبعة، سواق أوبر فجأة وقف وفجأة قالي العربية سخنت"، مضيفة: "نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار".

وقالت هلا السعيد، خلال مقطع فيديو لها عبر خاصية: «أنا وصلت البيت خلاص وكنت متوترة مش عارفة أحكي الموقف بالظبط والناس فاهمة غلط».

وكتبت هلا السعيد في تعليقها على الفيديو: "الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل بقى في بوليسي جديدة، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح أن مفيش فايدة في أوبر الشركة نفسها لازم يتحاسبوا".

وبعد أن اتهمها البعض بأنها ربما أساءت الظن بالسائق، خاصة أنه لم يقدم فعلياً على التحرش يها، كما علق بعض متابعيها عبر مقطع الفيديو الذي نشرته، ردت من خلال مقطع آخر قائلة "هو مقاليش من الأول إن عنده السكر.. ده هو وقف فجأة وقالي ثانية واحدة طربمة البنزين سخنت فالازم اقف ابص عليها، فطبعا أول ما قالي كده روحت اتصلت بالتليفون عالطول، فبصيت ورايا لاقيته بيخلع بعض من أجزاء ملابسه يجماعة أنتوا سايبين الموضوع كله وبتقولولي انتي ظلمتي أنا مش مصدقة".