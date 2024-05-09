إلغاء حكم سجن نسرين طافش في مصر

تواجدت نسرين طافش أمس الأربعاء 8 مايو 2024، في محكمة جنوب الجيزة في القاهرة لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

حيث قامت نسرين طافش بدفع مبلغ 4 ملايين جنيه مصري أمام المحكمة للتصالح على القضية وكان الشيك مقدم من السيدة نشوى صفاء الدين بتاريخ 30 يناير 2023.

وفي التفاصيل حضرت صاحبة الدعوى نشوى صفاء برفقة محاميها الخاص وصرحت بعد أن سددت نسرين طافش المبلغ: "أنا ندمانة إني تصالحت لأن المبلغ دلوقتي ما يساويش حاجة".

وقد نتج عن جلسة الاستئناف الصلح بين نسرين طافش ونشوى صفاء، وبالتالي إلغاء حكم حبس نسرين 3 سنوات .