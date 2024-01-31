فيديو وادعاءات مثيرة للجدل حول الفنانة شيرين عبدالوهاب

نشرت سيدة ادعت أنها شقيقة النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع نشر الفيديوهات القصيرة على الأجهزة المحمولة، "تيك توك"، تؤكد من خلاله أنها شقيقتها من الأم، مشيرة إلى أنها تخلت عنها هي ووالدتها.

وقالت "منيرة" إنها اضطرت للعمل كخادمة في المنازل، حتى تمكنت من السفر والعيش في أميركا ولكن بعد أن فقدت احدى بناتها خلال رحلتها من مصر إلى أميركا، مضيفة أنها تعمل حالياً مربية أطفال.

وبعد أن قام شقيق شيرين عبد الوهاب بنفي جميع ادعاءات تلك الفتاة، وكشف عن تقديمه بلاغاً رسمياً ضدها بسبب تصريحاتها الكاذبة عن شقيقته.

قررت "منيرة" الخروج في مقطع فيديو جديد، بعدما حذفت الفيديو الأول لتوضح كشفت خلاله أن انتحالها شخصية أخت شيرين ما هو إلا بغرض الهزار، كما قدمت الاعتذار إلى شيرينن حيث قالت: "إحنا شعب بطبيعتنا بيحب الهزار، لكن أنا ما شهرتش بشيرين عبد الوهاب خالص اللي شهر بشيرين، اللي شهر بيها كل واحد شاف وشارك الفيديو من قبل ما يتأكد من صحته، يا شيرين حقك عليا أنا كنت بهزر والناس اللي خدته بجد عايزين يعملوا قلق، وبعد ما نزلت الفيديو لقيته عامل ضجة كبيرة".

وكان محمد عبدالوهاب قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حسبي الله ونعم الوكيل، أهو زي ما إنتو شايفين كده ناس مريضة وناس حقودة، وناس مقرفة وناس غلاوية وبلاوي بتتحدف علينا وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم، وخلصنا من لوسي جابتلنا توتي، وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كلام كله افترى ما يعلم بيه إلا ربنا".

وأضاف: "دلوقتي واحدة بتقول إنها أختنا من الأم وبكرة واحدة تانية من الأب وشوية ونلاقي اخواتنا في الرضاعة كمان، ما هي هيصة بقى ومش هنخلص، مش عارف أقول حسبي الله ونعم الوكيل على مين بالضبط على الناس دي والا على اللي حطنا في الليلة دي غصب عننا، وسيتم تقديم بلاغ رسمي ضد المريضة دي نشوف إيه حكايتها ومين وراها".

وفي سياق متصل تداولت مواقع تواصل اجتماعي ادعاءات عن ارتباط النجمة شيرين عبدالوهاب بخطيب زميلتها الفنانة ميرهان حسين والذي ظهر إلى جوارها في حفلها الغنائي الأخير، ما دفع محامي النجمة حسام لطفي إلى إصدار بيان، تؤكد فيه المطربة أنها تتابع الأخبار التي يتم تداولها عن علاقتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحذرت شيرين من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أية أخبار كاذبة، بقصد حصد مشاهدات إعلامية، ومتابعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتوعدت النجمة المصرية كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء، خلال الفترة المقبلة.

كما كلفت شيرين مستشارها القانوني، بملاحقة أدعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة، وذلك لكف يدهم عما يفعلون.

شيرين شددت على أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حاليا إلا فنها.

وجاء في البيان الذي اصدره حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب، "تتابع الفنانة شيرين عبدالوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقاتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع البيان: "تتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء، وقد كلفت الفنانة مستشارها القانوني بملاحقة ادعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون".

واختتم البيان: وتؤكد أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حالياً إلا فنها.