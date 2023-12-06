تفاصيل زواج سامح الصريطي من فنانة معتزلة وعلاقته بأحداث غزة

فجّر الفنان سامح الصريطي مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفه تفاصيل زواجه من المطربة المعتزلة حنان، مشيراً إلى أنهما تزوجا قبل شهر رمضان الماضي.

وقال الصريطي: "اتجوزت أنا وحنان من قبل رمضان اللي فات، ومحبناش نعلن عن حاجة إلا في الوقت المناسب، والجواز مش عيب ما دام قدّام ربنا".

وعن موقفه من قرار اعتزال زوجته المطربة حنان لسنوات طويلة، قال: "مبتدخلش في قراراتها وحياتها الشخصية... هي حرة في قراراتها.. أنا اتجوزتها على موقفها".

من جانبها، حرصت الفنانة المعتزلة حنان على توجيه الشكر لجمهورها الذي شاركها الفرحة بعد إعلان نبأ زواجها، مؤكدة لـ"ET بالعربي" أنها تزوجت من سامح الصريطي، قبل 6 شهور تقريباً.

وقالت: "كنا حابين نعلن للجمهور بعد فترة من زواجنا، لكن ظروف سفري خارج البلاد لفترة، وكذلك زوجي سامح الصريطي هو الآخر، تسبب في تأجيل الإعلان، كما تسببت الأحداث الذي شهدها قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي وسقوط آلاف الشهداء، في التأجيل، خاصة وأن الأجواء لم تكن تسمح لنا بأن نزف هذا الخبر السعيد".

يذكر أن آخر أعمال سامح الصريطي، صاحب الـ72 عاماً، كان مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، والذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في البطولة كل من سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي وآخرين.

أما حنان والتي تبلغ من العمر 59 عاماً، بدأت مشوارها الفني وهي صغيرة إلى حد ما، حيث التحقت وهي طالبة بالصف الأول الثانوي بفرقة "أم كلثوم"، ثم اكتشفها عمار الشريعي، وألحقها بفرقته الموسيقية، التي تطورت فيما بعد، وعُرفت في الوسط الفني بفريق "الأصدقاء" الذي كان يتكون من منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق.

وتُعد هذه الزيجة الثانية لسامح الصريطي، حيث كان متزوجاً من قبل من الفنانة الراحلة نادية فهمي وأنجب منها ابنتين، هما الفنانة ابتهال الصريطي وآية الصريطي، واستمر زواجهما 23 عاماً ثم انفصلا، إلا أنهما ظلا على علاقة جيدة.

بينما تزوجت المطربة حنان في حياتها ثلاث مرات، وزوجها الأول هو الملحن خليل مصطفى، وأنجبت منه ابنها الأول هشام ثم انفصلا، بينما أنجبت من زوجها الثاني ابنتها أميرة.