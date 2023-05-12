أنباء عن طلاق باسم ياخور ورنا الحريري

تناقلت مواقع إخبارية عربية أنباء عن انفصال الفنان السوري باسم ياخور عن زوجته الكاتبة رنا الحريري، مشيرة أن الانفصال تم من فترة بعيدا عن وسائل الإعلام بهدوء ورقي دون أيه تصريحات من الطرفين، وليس حديثا كما أشار البعض.

بالتزامن مع انتشار خبر الانفصال، حذفت الحريري الصور التي تجمعها بباسم من حسابها على موقع "انستغرام"، كما قامت بإلغاء متابعتها له. في المقبل مازال باسم يتابع رنا على انستغرام ولم يقم بحذف الصور.

ونشرت الحريري عبر خاصية الاستوري على حسابها، صورة من طائرة مع تعليق: "الحياة لا تصبح أسهل أنت الذي تصبح أقوى". وأكملت في ردها على أحد متابعيها: "للأسف الحياة مو سهلة على حدا وأكيد كل انسان ممكن يحس بالضعف ببعض المواقف. بس إذا في بحياتك شخص واحد عالأقل بيحبك بصدق، بيوقف معك. صديق حقيقي أو ممكن يكون حدا من اهلك. رح ترجع تقوى وتتماسك ورح تقدر تتغلب على كل صعوبة بتواجهك".