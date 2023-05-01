وفاة الفنان المصري مصطفى درويش بعد يوم من خطوبته

تسببت وفاة الفنان مصطفى درويش فى حالة من الصدمة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة نتيجة توقف عضلة القلب.

وكشفت مصادر مقربة أن الفنان مصطفى درويش، قرر أن يدخل عش الزوجية في أيامه الأخيرة، ولكن الحظ لم يسعفه، فبعد يوم من خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، فارق الحياة، نتيجة تعرضه لسكتة قلبية.

وكان قرار مصطفى درويش إخفاء خبر ارتباطه عن أعين الإعلام بشكل مؤقت، ولم يعلنه إلا للمقربين منه فقط، حيث اقتصر حفل الخطوبة على الأهل والأصدقاء المقربين، حيث إنه كان سوف يُعلنه خلال الأيام المقبلة، لكن انتهى عمره.



وكشف هاني درويش، شقيق الفنان مصطفى درويش أسباب وفاة الأخير، لـ «القاهرة 24» إن الفنان مصطفى درويش توفي نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، مشيرًا إلى أن أسرته تفاجأت بصدمة وفاته صباح اليوم، معلقًا: بنصحيه الصبح لقيناه توفي.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل موعد تشييع جنازته، حيث إنه من المقرر تشييع جثمانه اليوم عقب صلاة العصر، من مسجد الحصري بأكتوبر، كما سيتم إقامة العزاء غدًا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.