القضاء المصري يقول كلمته بحق «البلوغر» سلمى الشيمي

قررت القضاء المصري بمعاقبة «البلوغر» سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، وتم حبسها على ذمة القضية بعدما ألقت شرطة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض عليها.

واعترفت الشيمي بعرضها صورا ومقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات وحركات منافية للآداب بهدف زيادة أعداد متابعيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب «القاهرة 24».

بداية ظهور الموديل سليمي الشيمي في عام 2020، بعدما أجرت جلسة تصوير في هرم سقارة، وظهرت ترتدي ملابس بيضاء قصيرة من الأسفل، ووضعت إكسسوارات فرعونية، لتظهر بشكل مميز أثار جدلًا عارمًا.

وكانت قوات الامن قد ألقت القبض عليها على خليفة نشرها سيشن هرم سقارة، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت، أن جلسة التصوير تمت داخل منطقة هرم سقارة، وتم القبض على 2 من مفتشي وزارة الآثار، و4 من أفراد الأمن ممن كانوا موجودين وقت التقاط الصور، وأضافت التحريات أن المتهمة سلمى الشيمي لم تحصل على تصريح بالتصوير.

سلمي الشيمي هي عارضة أزياء مصرية ولدت في شبرا مصر بالقاهرة وتبلغ من العمر 25 عاما وتعمل موديل لعرض الأزياء بطريقة مميزة وهي من العارضات المصريات اللاتي لقين شهرة واسعة على «السوشيال ميديا».