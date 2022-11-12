شاروخان في الشارقة.. والجمهور يملأ كل الردهات والساحات في معرض الكتاب

وسط الآلاف من محبيه الذين امتلأت بهم قاعة الاحتفالات الكبرى في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وردهات المعرض وباحاته الخارجية التي وضعت فيها شاشات كبرى، أكد النجم الهندي شاروخان على أهمية الفن والإبداع ودورهما المحوري في المجتمع، مضيفاً خلال استضافته في المعرض أمس: «بالفن والإبداع نتجاوز بهم كل الاختلافات، ونقدّر أكثر قيمة المشتركات الإنسانية التي تجمعنا، ومن خلال السينما، كما هو من خلال معرض كبير للكتاب مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب، علينا اختيار الجانب الذي يحدد هويتنا وبناء العالم الذي نطمح إليه في المستقبل، حيث يمثّل كلاهما منصتين للاحتفاء بالكتب وسرد القصص التي تجمع مختلف الثقافات والقيم النبيلة في مكان واحد».

وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته للثقافة في إمارة الشارقة. وقال: «للكتب أهمية كبيرة، وعلى الجميع المشاركة في فعاليات مثل هذا المعرض، ليس حباً بالقراءة فحسب، بل أيضاً لتعلم كيفية كتابتها، وأعتقد أن المعرض يوفر كل هذا وأكثر، وكان من دواعي سروري أن ألتقي هنا نخبة من المفكرين والتفاعل مع جمهوري، ويشرفني أن أزور الشارقة مرة أخرى».

وفي ختام الجلسة، قدّم النجم الملقب بـ«ملك بوليوود» نصائح قيّمة لجمهوره عن سر الحياة الناجحة: «لنصل إلى الحياة الناجحة علينا أن نتمتع بالصدق والأمانة والطيبة، بغض النظر عن الظروف ومتغيرات الحياة التي نمر بها».

واستضافت الجلسة نفسها مهندس الصوت ريسول بوكوتي، الحائز جائزة الأوسكار لأفضل هندسة صوت عن فيلم «المليونير المتشرد».



