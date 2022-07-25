الرجل الذي أعاد عهد الجواري وصنع ثروة من السلاح والقمار.. دان بيلزيريان يتصدر "تويتر"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تصدر وسم الفنان الأرميني دان بيلزيريان Dan Bilzerian، المتسم بالبذخ وملك القمار، اليوم الإثنين، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية.

عادة، يحدث النجم الأرميني الأميركي دان بليزيريان حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو انستغرام، بفيديوهات وصور ينشرها تظهر حياة البذخ الشديد التي يعيش فيها.

وينشر دان بليزيريان ينشر دائما فيديوهات يظهر خلالها مع مجموعة من الفتيات في غرف النوم أو المسابح الخاصة والطائرات والسيارات، وفي كثير من الأحيان يعمل على تصوير مقاطعه في مناطق ذات طبيعة خلابة بحضور عدد كبير من الفتيات بملابس فاضحة.

كما يتفاخر بإظهار أمواله الكثيرة والخمور والنساء اللواتي يقمن بخدمته.

دانيال براندون بيلزيريان، من مواليد 7 ديسمبر 1980، وهو ممثل أرمني أميركي، وشخصية إنترنت، ومقامر، وهو معروف بأسلوب حياته المثير للجدل.

ولد دانيال براندون بيلزيريان في تامبا فلوريدا، وقُتل نصف عائلته خلال الإبادة الجماعية للأرمن، دخل برنامج التدريب البحرية الاميركية في عام 2000 وتم فصلة بعدما تحرش بموظفة، فتحول إلى تجارة الأسلحة ووصل به الامر إلى إنه يمتلك الآن أكثر من 100 سلاح متنوع في منزله، وله واقعه شهيرة عندما دخل إلى إحدى الجامعات برشاش متعدد.

يطلقون عنه في فلوريدا "عبقري القمار" واهم انجازاته الفوز بـ 10 مليون دولار في "بولة بوكر"، وخرج من صالة القمار مباشرة ليشتري قصر في قمة جبل.

يعتبره البعض "شخص فوق الخيال" حيث إنه اعطي لصديق له 2000 دولار كي يشارك في "دورة بوكر" ومنحه بعض الدروس المكثف، أدت إلى فوز صديقة بخمسة ملايين دولار أخذ منها "دان" مليون ليشتري "الفياجرا" وأسس شركة «Victory Poker»، أو غرفة البوكر على الانترنت، وفي عام 2010 تم اختيار بلزيريان، واحدًا من أطرف لاعبي البوكر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من قبل إحدى المجلات، قبل أن يتجه بعد ذلك لتجارة السلاح، والتي حقق خلالها نجاحًا كبيرًا.

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