"سنوب دوج" ينشر لقطة من مسلسل مصري على إنستغرام.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر مغنى الراب العالمي سنوب دوج فيديو خلال حسابه الرسمي على موقع الصور إنستغرام، من المسلسل المصري أبو العلا البشرى، لـ الفنانين الراحلين محمود مرسى ومحمد وفيق، وعلق على الفيديو قائلا: عندما تخبرك أنها اعتقدت أنك مختلف عن حبيبها السابق"، حيث ظهر الراحل محمد وفيق في هذه اللقطة وهو يزيل شاربا صناعيا عن شاربه الحقيقي، وتفاجأ الراحل محمود مرسى بالأمر.

وعلى جانب آخر، مازح نجم الراب سنوب دوج – في وقت سابق - متابعيه ورجل الأعمال إيلون ماسك بعد إعلان الأخير توقفه مؤقتًا عن متابعة صفقة الاستحواذ على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث نشر سنوب دوج، تغريده عبر حسابه على "تويتر"، أشار فيها إلى أنه ربما يضطر لشراء شبكة التواصل الاجتماعي بعدما توقفت صفقة إيلون ماسك، البالغة 44 مليار دولار، وقال سنوب، أيضًا، إنه "سيمنح الجميع علامة اختبار زرقاء على الفور، حتى تلك الروبوتات التي تحتوى على 10 أحرف في أسمائها"، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جاء هذا بعدما أعلن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، أنه يعلق محاولته للاستحواذ على موقع تويتر، وذلك بعد أسابيع من الموافقة على الحصول على الشركة الخاصة في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news