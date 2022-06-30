نسرين طافش تحدد صفات رجل أحلامها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الممثلة نسرين طافش عن صفات رجل أحلامها الذي ستتزوجه، وذلك في ردها على سؤال وجهه لها أحد المتابعين عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على "إنستغرام".

طرح عليها المتابع السؤال قائلا: "ما هي صفات رجل أحلامك؟"، وردّت عليه نسرين: "أهم شيء أن يكون محباً للطهي، وصاحب شخصية صادقة معها ولديه ثقة بالنفس وحنون، وأن يكون ذا قلب طيب ومحباً للحياة والعائلة والأطفال".

جواب نسرين هذا أثار رغبة الجمهور بمعرفة ما إذا كانت تتكلم عن قصة حب تعيشها، وأن هذه الصفات لرجل تحبه فعلاً.

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