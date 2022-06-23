"الموسيقيين" المصرية: آمال ماهر بخير ولا صحة لشائعات اختفائها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تحدث محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة الموسيقيين المصرية، عن حقيقة الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن اختفاء الفنانة آمال ماهر في ظروف غامضة، موضحًا أن كل ذلك شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وقال محمد أبو اليزيد في تصريح لموقع "القاهرة 24": "آمال ماهر كويسة جدًا، وبخير ومفيش أي حاجة من الشائعات دي صحيحة، وأعتقد أنها موجودة في القاهرة وهي بصحة جيدة، الحمد الله".

وكانت آمال ماهر، شاركت متابعيها صورة جديدة لها، خلال الأيام الماضية، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: "أجواء الصيف.. وحشتوني".

وسبق، وقررت الفنانة آمال ماهر، الانسحاب من الساحة الفنية الغنائية التي حققت بها نجاحًا لمدة سنوات، إلا أنها أعلنت الانسحاب من دون إبداء أي أسباب واضحة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات الكثيرة لدى الجميع من داخل وخارج الوسط الفني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news