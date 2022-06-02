"زلة لسان" أيسا تثير جدلاً في الأردن.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثارت الفنانة اللبنانية، إليسا، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، أول من أمس الثلاثاء، بسبب "زلة لسان" ‏أثناء حديثها في مؤتمر صحفي.‏

تداول مستخدمو "السوشيال ميديا" فيديو لإليسا أثناء إلقاء كلمتها في مؤتمر إطلاق مبادرة "جسور" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، المنعقد في الأردن، وقالت "البطاطا" بدلا من "البطالة"، لكنها سارعت بإصلاح الكلمة.

وأوضحت إليسا ممازحة الجمهور الحاضر أن "زلة لسانها" ستصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، ليضحك الحاضرون ويصفقون لها.

وحازت "زلة لسان" إليسا على سخرية من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ فسّرها البعض بأن الفنانة اللبنانية كانت تشعر بالجوع في ذلك الوقت، بينما كتب مستخدم آخر مازحا: "فعلا البطالة والبطاطا واحدة، لأن البطاطا كبير حجمها زي حجم البطالة في الوطن العربي، ولكن حلوة منك".

و"جسور" هي مبادرة إقليمية تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة، واختارت "الإسكوا" إليسا وجها دعائيا لها.

واختتمت، اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة في العاصمة الأردنية عمّان برعاية اللجنة الأممية "الإسكوا"، والذي انطلق الاثنين الماضي، ويحمل عنوان "نحو تشغيل شامل للشباب والشابات في المنطقة العربيّة".

ويهدف المنتدى إلى إتاحة منبر إقليمي للدول العربية للاجتماع بشكل دوري من أجل مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بعدم المساواة بصورة متكاملة، وطرح أفكار وحلول عملية للسياسات المطلوبة للحد منها.

🎤 خلال إلقاء #اليسا كلمتها في مؤتمر إطلاق مبادرة "جسور" بالتعاون مع الإسكوا في الأردن، قالت بعفويتها المعتادة "البطاطا" عن "البطالة" إلا أنها عادت وأصلحت الكلمة بسرعة، وقالت ممازحة "هلق هيدي رح يعلقوا فيها على السوشيال ميديا"، وسط تصفيق الحضور..التفاصيلhttps://t.co/iPeUMVGVrE pic.twitter.com/g4q9OvMrlx — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 31, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news