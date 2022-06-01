تكيد لياسمين عبد العزيز.. وصلة غزل بين ريهام حجاج وزوجها عبر السوشيال ميديا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أشعلت النجمة ريهام حجاج الجدل من جديد بطريقة تغزلها في زوجها رجل الأعمال أحمد حلاوة، ووجهت له رسالة خاصة عبر حسابها الشخصي على انستغرام.

نشرت ريهام، صورة لزوجها داخل مجلس الشيوخ عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دائما فخورة بك يا حبيبي"، ورد محمد حلاوة عليها قائلا: "أنا من أفتخر بك وأفتخر بك في كل شيء".

ردت ريهام على تعليق زوجها قائلة: "أنا ماحدش يعلي عليا"، ليرد حلاوة عليها: "إلا في الحب، أنا أعدي بكتير أوي .. ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا عمري كله".

هذا الغزل المتبادل دفع البعض للحديث عن كيدها من جديد لياسمين عبد العزيز طليقة محمد حلاوة.

وتزوجت النجمة ريهام حجاج من رجل الأعمال النائب البرلماني محمد حلاوة في شهر يناير عام 2019، وخلال فترة زواجهما يشاركان متابعيهم بالعديد من الصور للرحلات والمناسبات التي تجمعهما.

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