إخلاء سبيل حسام حبيب.. والتحقيقات تكشف مفاجأة بشأن علاقته بشرين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أمرت جهات التحقيق في مصر، بإخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية القبض عليه في واقعة اتهامه بتهديد الفنانة شيرين عبد الوهاب.

كشفت التحقيقات في واقعة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حررت بلاغا بعدم التعرض ضد طليقها بسبب تهديده لها داخل منزلها الخاص بمنطقة الشيخ زايد في أكتوبر.

وأوضحت التحقيقات أن الملحن حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب كان مقيما معها في نفس الفيلا منذ فترة شهر، ولم يغادرها، مبررا ذلك بوجود ستوديو لتسجيل الأعمال الغنائية بالداخل.

وأكد المقربون من الفنانة شرين عبد الوهاب وطليقها الملحن حسام حبيب، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الخلاف بدأ بينهما عندما طلب طليقها من شيرين إعطاءه السلاح الناري الخاص به، والذي كانت تحتفظ به داخل خزينة خاصة بها، وبعد الحصول عليه أخبرها بأنه سوف يرحل عن المنزل، لكنها تخوفت وشكّت في الأمر حسب أقوالها في المحضر، وخشيت على نفسها وبناتها بعد حصوله على السلاح الخاص به، وهو ما دفعها لطلب الشرطة، لينتهي الأمر بالتحفظ على حسام، وإخلاء سبيله من جهات التحقيق بكفالة 10 ألف جنيه.

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