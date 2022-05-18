أحدث صورة لـ"الزعيم" عادل إمام في يوم ميلاده الـ82

المصدر: موقع الإمارات اليوم

غاب الفنان المصري عادل إمام خلال الفترة الماضية عن الظهور سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الشاشات التليفزيونية أو المشاركة في الأعمال الفنية، وفي يوم عيد ميلاده الـ 82 والذي يحتفل به أمس الثلاثاء كان الظهور الأول له.

وحرص أحد العاملين مع الزعيم عادل إمام والذي يدعى عادل محمد، على نشر صورة جديدة تجمعه بالزعيم عادل إمام، وكشف عن أن هذه الصورة تم التقاطها الآن معه في محل إقامته بفيلته الخاصة في منطقة المنصورية.

وعلى الفور تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خاصة وأنهم لم يروه منذ وقت طويل، حيث أن آخر أعماله كان مسلسل فلانتينو والذي شارك به في البساق الرمضاني لعام 2020، وشارك معه فيه عدد كبير من الفنانين منهم دلال عبدالعزيز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news