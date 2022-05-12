دنزل واشنطن يخطط لاعتزال العمل في هوليوود

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت مجلة National Enquirer تقريراً جديداً تحدثت فيه عن تخطيط دنزل واشنطن اعتزال العمل في هوليوود، وطبقا لما نشرته المجلة فإن دنزل سأم من حياة الأضواء والشهرة في هوليوود وأصبح مؤخراً أكثر اهتماماً بالروحانيات، حتى أنه يقضي جزء كبير من وقته في قراءة الإنجيل وممارسة الأنشطة والطقوس الروحية في الوقت الحالي، وهو ما جعله يفكر جديا في الابتعاد عن هوليوود واعتزال التمثيل.

ونقل موقع GOSSIP COP عن مصدر مطلع قوله إنه لا صحة لما تردد عن تخطيط دنزل واشنطن اعتزال العمل في هوليوود في الوقت الحالي.

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