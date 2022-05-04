إطلالة أصالة تثير الجدل وإعلامية كويتية تعلق ساخرة " فيديو"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثارت صورة وفيديو للفنانة السورية أصالة نصري تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من الجدل، في حفل عيد الفطر الذي اقيم في الرياض.

وظهرت أصالة في الصورة مع بروز واضح في منطقة البطن، ما فجر التساؤلات حول امكانية حملها من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

لكن الإعلامية الكويتية مي العيدان،علقت بقدر من السخرية على هذا السجال قائلة عبر على حسابها في «تويتر»: «ياحبايبي هذا الكرش كرش رمضان من كثر ما أكلت عصملية ومجدرة ومقلوبة».

يذكر أن عاصفة من الجدل حدثت أخيرا بعد تداول خبر انفصال أصالة عن زوجها وهو أمر نفته الفنانة السورية ونشرت صورة في «إنستغرام»، وكتبت عليها: «الحمد لله نحنا مع بعض ولبعض».

يشار إلى أن أصالة كانت متزوجة من المنتج أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، لكنهما انفصلا عام 2005، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأماً هما آدم وعلي، ليقع الطلاق أيضاً في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاماً.

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