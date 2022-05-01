"أرجو السماح".. محمد عبده يعتذر إلى عائلتي وجماهير الفنانين أبوبكر سالم و طلال مداح (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجه ‏الفنان محمد عبده رسالة محبة واعتذار بمناسبة حلول عيد الفطر لأهل وجمهور ومحبي الفنانين الراحلين أبو بكر سالم و طلال مداح.

وقال الفنان محمد عبده خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر : " بمناسبة العيد المبارك أتقدم بالتهاني لكم ولشعوبنا وجميع شعوب الجزيرة العربية والمسلمين والمؤمنين عامة".

وتابع :" الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي أبو بكر سالم وطلال المداح.. حقيقة هؤلاء الذين شاركتهم وشاركوني أفراحي وأتراحي أدين لهم بالفضل الكبير أني عشت بين تاريخهم وكنت دائما معهم في الأفراح والأتراح.

وأردف: أتقدم بالاعتذار منهم ومن عشاقهم وجميع أهلهم وذويهم ففي مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة شوي.. أرجو السماح.. وأرجو من مريديهم وأحبائهم أن يعذروني في ذلك التعبير اللي كان فقط فني".

شاهد: الفنان "#محمد_عبده " يعتذر إلى عائلتي وجماهير الفنانين الراحلين " أبوبكر سالم و طلال مداح " pic.twitter.com/dZ355NIXdB — صحيفة المرصد (@marsdnews24) May 1, 2022

وأضاف: بما أن تلك المقابلة كانت حادة وكان هذا أسلوبها وتقديمها بهذا الشكل إلا أنها كانت قاسية وأنا أقر بذلك وبما أنها خرجت عن نطاقها الفني.. أتقدم بالاعتذار منكم ومنهم ولكن هم أحبائي الذين يروني دائما في كل مزحنا وجدنا وهزلنا.. رحمة الله عليهم جميعا أساتذة أفاضل لا يدق في سهمهم فنيا وأخلاقيا".

وحسب صحيفة المرصد، كان الفنان، محمد عبده، أثار استياء عدد من الجمهور بعد تصريحه حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما "إرثا وطنيا" في الفن، وذلك خلال ظهوره أمس في برنامج مراحل مع الإعلامي علي العلياني.

وقال محمد عبده أثناء ظهوره في برنامج "مراحل" مع علي العلياني: "(طلال مداح وأبو بكر سالم) تركا إرثا غزليا لكن الإرث الوطني هو الذي يبقى، عد ماذا لديهما من الأغاني الوطنية".

وفي تعقيب على أغنية "وطني الحبيب" للراحل طلال مداح ، قال عبده: (أغنية وطني الحبيب) مسروقة".

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