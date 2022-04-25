"يا صيع".. شاهد الفنان محمد ثروت يطارد رامز جلال بعد اكتشاف المقلب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرض الفنان المصري محمد ثروت لصدمة داخل سيارة رامز موفي ستار، ودخل في نوبة صراخ، وقال قبل أن يخرج منها: "يا نهار أسود ومنيل، طب يا جماعة حد يلحقنا، كوبري، يخرب بيتك".

وكان الفنان محمد ثروت، حل ضيفًا على برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية MBC مصر، ويقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال.

وبعد اكتشاف الفنان محمد ثروث المقلب، ظل يطارد رامز جلال، وقال له: "هسجنك قريب والله العظيم، كل دا تماسيح وفان دام، يا صيّع يا صيّع، في أي يا رامز، أنا مليش في الأكشن" حسب "المرصد".

ويشارك رامز جلال في استدراج الضيوف، لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام، باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.

ردة فعل الفنان محمد ثروت بعد المقلب في #رامز_موفي_ستار 😂

لا تفوِّت متابعة البرنامج على @mbc1 برعاية #هيئة_الترفيه 😍 pic.twitter.com/ZgvfcPzU27 — عـيشها (@Enjoy_Saudi) April 24, 2022

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