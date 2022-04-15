رد مدير أعمال فان دام يثير الجدل حول حقيقة وجود خلاف مع رامز جلال

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فاجأ الممثل العالمي فان دام، جمهوره ومتابعيه بتصرف غير مفهوم، بعد عرض 12 حلقة من برنامج المقالب الشهير رامز موفي ستار، حيث حذف فان دام جميع الصور التي تجمعه بـ رامز جلال الخاصة بالبرنامج من جميع حساباته، واستعجب الجميع من قيامه بذلك، خاصةً أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً.

ولم يعلن فان دام عن سبب حذفه الصور التي تجمعه برامز جلال حتى الآن، واعتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك خلافا وقع بين فان دام ورامز جلال، ‏أو أن البرنامج لم يحقق النجاح المتوقع ‏بالنسبة لـ فان دام، ‏لذلك قرر أن يسحب يده من العمل.

وانتشرت أقاويل أن فان دام حذف الصور لأن شكل البرنامج النهائي الذي ظهر للجمهور لم يكن هو المتفق عليه من البداية، كما انتشرت العديد من التحليلات في محاولة منهم لتفسير الموقف.

وعلق وليد التلباني، مدير أعمال فان دام، على الأمر قائلًا: "للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليًا"، وهو ما أوقع الجماهير في حيرة أكبر.

وكان تصدر برنامج رامز موفي ستار التريند الفترة الماضية، حيث وقع العديد من الفنانين في فخ رامز الجديد، وذلك بإقناعهم بالمجيء للبرنامج للتعاون مع الممثل العالمي فان دام في فيلم عالمي.

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