فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تصدر برنامج رامز موفي ستار تريند مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، حيث وقع العديد من الفنانين في فخ رامز الجديد، حيث يقنع الفنانين بالمجيء للبرنامج عن طريق اقناعهم بعرض للتعاون مع الممثل العالمي فان دام في فيلم.

ولم يكتمل الأمر على أفضل وجه، حيث فاجأ فان دام جمهوره، أمس الخميس، بحذف جميع الصور التي تجمعه بـ رامز جلال في البرنامج من جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من النجاح الهائل الذي حققه ولم يعلن عن سبب حذفهم حتى الآن.

واعتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن ثمة خلاف وقع بين فان دام ورامز جلال، أو أن البرنامج لم يحقق النجاح المتوقع بالنسبة لـ فان دام والعديد من التحليلات في محاولة منهم لتفسير الموقف.

وعلقت إحدى المتابعات على موقع التغريدات "تويتر"، قائلة: "فان دام مسح كل حاجة بخصوص برنامج رامز موفي ستار لأن الفورمات مش هي اللي كانوا متفقين عليها".

وعلى جانب آخر، حقق برنامج رامز موفي ستار نجاحا هائلاً منذ بداية عرضه في رمضان 2022، حيث وقع العديد من الفنانين والمشاهير في فخ رامز جلال هذا العام، ومن بينهم مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، الفنانة هنا الزاهد، ياسمين صبري، صابرين، لاعب الكرة الشهير عمرو السولية، عائشة بن أحمد، أحمد فتحي، هدى المفتي، رانيا يوسف، ومحمد أنور، وغيرهم.

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