صورة بين منتجة من أصل كويتي مع آل باتشينو تثير موجة من الجدل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

آثار ظهور المنتجة من أصل كويتي نور الفلاح مع آل باتشينو، حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط.

وشوهد الممثل الأميركي آل باتشينو، وهو يغادر مطعم «فيليكس تراتوريا»، في شاطئ فينيسيا بولاية كاليفورنيا الأميركية، برفقة الكويتية نور الفلاح، بعد تناولهما العشاء معاً.

وأفادت مواقع مهتمة بأخبار المشاهير، بأن آل باتشينو (81 عاماً)، كان برفقة نور التي تصغره بأكثر من 50 عاماً في المطعم الإيطالي الشهير، لتغادر معه في السيارة نفسها بعد انتهائهما من العشاء.

وتساءل جمهور الفنان العالمي عن طبيعة العلاقة التي تجمع الشابة البالغة من العمر 28 عاما، بالنجم صاحب الـ81 عاما، بعدما التقطت عدسات الكاميرات، صورا للثنائي، وهما يغادران في نفس السيارة بعد تناول الطعام في المطعم الإيطالي.

وكشفت الموقع أنهما كانا ضمن مجموعة من الأصدقاء في مطعم إيطالى يدعى «فيليكس تراتوريا» بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد حضورهم معرض فني للرسام والمخرج جوليان شنابل.

وأكدت العديد من التقارير التي تناولت الامر وجود علاقة بين نور و وآل باتشينو، وخاصة بعد علاقات سابقة جمعتها بعدد من الرجال المتقدمين في العمر من بينهم كلينت إيستوود البالغ من العمر 91 عاما، وميك جاجر البالغ من العمر 78 عاما.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن اعترافها نور بعلاقتها السابقة بـ «جاجر»، قائلة إنها لم تندم عليها ولديها العديد من الذكريات الرائعة عن وقتهم معًا، متابعة: «لم تكن أعمارنا مهمة بالنسبة لي، لا يعرف القلب ما يراه، فهو يعرف فقط ما يشعر به، كانت أول علاقة جدية لي وكانت وقتًا سعيدًا للغاية»، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

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