بعد أزمة "المصري اليوم".. تامر حبيب: آكل وأدخن في الشارع في نهار رمضان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تفاعل السيناريست تامر حبيب مع كارثة صحيفة المصري اليوم التي أثارت ضجة واسعة خلال الساعات الماضية، ونشرهم خبر بعنوان "حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر"، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وفي سياق متصل، كشف تامر حبيب لأول مرة عن عدم صيامه شهر رمضان منذ حوالي 6 سنوات، نظرًا لظروف صحية خاصة به، ولكنه يحرص دائماً على الامتناع عن تناول الطعام أو الشراب خارج

المنزل في نهار رمضان، مراعاةً لشعور الصائمين، إلا أنه اليوم قرر أن يأكل ويشرب ويُدخن على الملأ رداً على واقعة منع سيدة مسيحية وطفلها من تناول الطعام قبل أذان المغرب داخل إحدى محلات الكشري التي أثارت استفزاز الكثيرين.

وكتب تامر حبيب: "نظراً لظروف صحية، أنا مبصومش بقالي 6 سنين، ومراعاة لشعور الصايمين بحاول وأنا في الشارع لا آكل ولا أشرب ولا أدخن على الملأ".

وأضاف: "قرأت عن السيدة المسيحية وطفلها التي منعها العاملون بمحل الكشري عن الأكل قبل أذان المغرب رغم إنهم فاتحين وشغالين، بعدها وفي نفس الوقت قريت خبر عن حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر"، وكان يقصد بذلك الخبر الذي نشرته جريدة "المصري اليوم" وتسبب في أزمة.

وتابع: "رحت نازل من العربية في وسط الشارع، وولعت سيجارة وقربعت ازازة مية على بوء واحد وأنا عدواني ومتربص ومستني نفر واحد يعترض بكلمة أو إيماءة أو حتى نظرة، كفاية جهل واستفزاز وغباء، كده خطر والمصحف الشريف خطر قوي، اللهم بلغت، اللهم فاشهد".

يذكر أن السيناريست تامر حبيب، أثار موجة جدل واسعة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو يرقص على أغنية "الغزالة رايقة"، مع عدد من الفتيات، مرتديًا "حلقًا" في أذنيه، ما عرضه للعديد من الانتقادات والهجوم من متابعيه.

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