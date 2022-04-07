فنانة أردنية تمزق صورة الممثل تيم حسن على الهواء.. لسبب غريب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، الجدل بعد ظهورها وهي تمزق صورة الفنان تيم حسن على الهواء.

وجاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "المزح نصو جد" مع الإعلامي هشام حداد، وطلب منها في إحدى فقرات البرنامج أن تختار صورة لممثل وتمزقها، ومن بين الصور الفنان أحمد زاهر والذي عبرت عن حبها له.

وكذلك الفنان محمد الأحمدي والذي قالت إنه أفضل شريك فني لها، وكذلك الفنان عبد المنعم العمايري، والذي وصفته بالأستاذ الكبير والذي تشرفت بالعمل معه، ورفضت تمزيق صورهم قبل أن تستقر على تيم حسن وتمزق صورته على الهواء.

واختارت صفاء سلطان تمزيق صورة تيم حسن، مبررة بأنه الوحيد الذي لم تعمل معه من قبل، مازحة: "بيحسسوني إني بشبهه".

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