أول رسالة من الفنانة رحمة أحمد بعد تألقها في «الكبير أوي 6»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجهت الفنانة المصرية رحمة أحمد أول رسالة إلى جمهورها بعد تألقها الكبير في مسلسل «الكبير أوي 6» الذي تجسد فيه شخصية «مربوحة»، وهو ما قادها لتصدر التريند على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب «الموجز» قالت رحمة في منشور لها صباح اليوم الخميس، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «أنا مش عارفة أعبر عن إحساسي بالامتنان، الحمد لله والشكر لله أي حاجة حلوة حصلت أو اتقالتلي ده كرم كبير أوي من ربنا، يمكن أكبر من اللي أستحقه، وعاوزة أقول 3 نقط، الأولي وهافضل أقول (البوقين) دول كل ما حد يشاور، النقطة دي إن فنانة زي دنيا سمير غانم لا تقارن بحد، أنا مش حد خالص، أنا من فانز دنيا سمير غانم، لأن لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد أني أنا اللي هبقى خسرانة، الثانية، بعد توفيق ربنا، إن فنان زي أحمد مكي يدي مساحة لحد، حاجة مبتحصلش من أي فنان موجود عالساحة، الراجل ده عنده اللي يكفيه وزيادة أنه يسيب فنان قدامه يقول وهو سايب إيده، مهما أتكلمت عنه مش هأوفيه حقه فنيا ولا إنسانيا، المبدع أحمد الجندي ميتخيرش عنه، يسيبك تقول ويعليك، ويركبلك شغل، وذكي يعرف يطلع ضحك من أي شخصية ويحطها في مكانها الصح».

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