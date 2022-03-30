تامر حسني يغني لرضوى الشربيني: "أنا سي السيد وكلامي هو اللي هيمشي"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رصدت كاميرات تصوير حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، لقطة طريفة جمعت الفنان المصري تامر حسني والإعلامية المصرية رضوى الشربيني، حيث ظهر الفنان تامر حسني في مقطع فيديو وهو يؤدي أغنيته "أنا سي السيد"، موجها كلامه للإعلامية رضوى الشربيني المعروفة بمساندتها للمرأة وهجومها الدائم على الرجال.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا حيث اعتبره البعض تحديا بروح الدعابة من الفنان تامر حسني، حيث وجه كلامه للشربيني قائلا "انتو ليه عاملين كده ليه.. ودماغكوا دي معموله من ايه"، بينما كان رد رضوى هو الضحك والابتسامة مع النجم المصري.

وتضامن المغني المصري رامي صبري مع تامر حسني ضد رضوى الشربينى، خلال المزاح بينهما.

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