نجل أصالة : لم يقبض علي..أنا أحتفل بزفاف شقيقتي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نفى خالد الذهبي نجل المطربة السورية أصالة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن القبض عليه أثناء مجيئه لمصر لحضور حفل زفاف شقيقته شام على رجل الأعمال أحمد هلال.

وأكد خالد الذهبي، في تصريحات لصحيفة «الوطن» أن أخبار القبض عليه عارية من الصحة، موضحا أنه يحتفل بزفاف شقيقته شام الذهبي، وأنه لا يهتم بأية أخبار سيئة في مثل هذا اليوم لأن ما يهمه أن يفرح بزفاف شقيقته شام.

وتحتفل أصالة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات بحفل زفاف ابنتها الطبيبة شام الذهبي.

وأثناء حفل الزفاف أهدت الفنانة أصالة أغنية خاصة لابنتها وزوجها كما فاجأت أصالة الحضور بقصة تعارفها على زوج ابنتها قائلة: «قابلت أحمد وهو طفل عنده 9 سنوات، وطلب وقتها التقط معه صورًا تذكارية، بسبب حبه الشديد لي ولأغاني، ولم أعرف وقتها أن القدر سيجمعنا مرة أخرى، ومتوقعتش إنه هيكون زوج بنتي».

وحرصت المطربة إليسا حضور حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة وصعدت علي المسرح وقدمت عدد من أغانيها كما شاركت أصالة علي المسرح في عدد من الأغاني الخاصة بها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news