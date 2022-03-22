عبير صبري: زوجي قالي لو شفتك في "خيانة عهد" مكنتش اتجوزتك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة عبير صبري، علاقتها بزوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع، مشيرة إلى أنها تخشى على علاقتهما من الحسد.

وأضافت عبير صبري، خلال حديثها في لقاء تلفزيوني، اليوم الاثنين: بتحسد طول الوقت، وأؤمن تمامًا بالحسد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول كل صاحب نعمة محسود، وبعض الناس يحسدون عن قصد والبعض يحسد دون أن يشعر، مضيفة: البعض يتفن الأذى والنفس البشرية مليئة بالخبايا، وليس هناك خطأ في ذكر اسم الله على النعم.

وكشفت عبير صبري، كيفية معرفتها بزوجها، مشيرة إلى أنه كان يقدم مبادرة لدعم وإغاثة اللاجئات السوريات في لبنان من خلال عمل مشروع يوفر احتياجاتهم، ودعاها للمبادرة، لافتة إلى أنه أخبرها أنها كانت مجرد صدفة ولا يعرفها وحينما ذهبت للمبادرة حدث إعجاب بينهما.

وأضافت: كنت مترددة لمدة عام ونصف حتى أتخذنا خطوة الزواج، وكان لدي أفكار بدأت تتغير وحبيته وأعجبت بشخصيته لأنه راكز وتقيل وعاقل وعميق وكتوم وفي صفات حلوة كتير، ولقيت نفسي مش عاوزة أكبر وأنا لوحدي محتاجة قبل ما أكبر بدخل حياتي حد مناسب، وفي الأول والآخر نصيب.

وتابعت: حياتي لم تتغير كثيرًا بعد الزواج، لأن زوجي يعيش معظم الوقت في دبي، وأنا أقيم في مصر، وأوقات فراغنا يأتي لي أو أذهب له، مردفة: "الحمد لله حصل على الجنسية المصرية قريب وسعدت جدًا بالخبر ده".

وأكدت عبير صبري، أنها تأخذ رأي زوجها في كثير من الأمور الخاصة بالفن، وتناقشه رأيه في أدوارها، مشيرة إلى أنه لا يعترض على الأدوار التي تقدمها كونها لها معايير خاصة بها تعمل عليها حتى قبل الزواج، مستكملة: "بيندهش جدًا كلما يشاهد عملًا لي، وحينما شاهد دوري في مسلسل خيانة عهد قال لي لو شفت هذا المشهد قبل الزواج ما كنتش هتجوزك، كما أنه يشجعي جدًا ويسعد حينما يرى نجاحي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news