شيرين عبدالوهاب تكشف عن هوية العريس الذي أحيت حفل زفافه (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن هوية العريس الحقيقية وعلاقتها به، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو من حفل الزفاف الذي أحيته بقصر البارون مساء الخميس الماضي.

وقالت شيرين في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "مبروك لينا وأحمد.. بارك الله لكما، ربنا يسعدكم، شكرا يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجأة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد، ربنا يديم عليك السعادة".

وأوضحت الفنانة شيرين أن "العريس" هو أحد محبيها، قائلة: "شكرا يا أحمد على متابعتك ليّا من سنين، مبسوطة إني كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم".

يأتي إحياء شيرين لحفل الزفاف بعد مقاطعتها للأفراح منذ 6 سنوات.

مبروك لينا وأحمد❤️

بارك الله لكما،ربنا يسعدكم،شكرا يا لينا علي حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجاة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة.شكرا يا أحمد علي متابعتك ليا من سنين،مبسوطة اني كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم. pic.twitter.com/NLqqAArPLh — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 18, 2022

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