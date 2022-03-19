دينا الشربيني لعمرو دياب: "مع غيري ومش مبسوط" (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الذي وافق 17 مارس، وظهرت «دينا» في فيديو جديد عبر تطبيق تيك توك، حيث اعتادت منذ فترة تقليد مشاهد شهيرة من أفلام ومسلسلات كوميدية أو مقاطع مضحكة.

واختارت دينا الشربيني هذه المرة أغنية "ويجز" الاخيرة التي تحمل اسم «البخت» وحققت نجاحا كبيرا وظهرت دينا لتغني مقاطع منها "بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط" التي استهلت بها الفيديو.

واعتبر البعض أن الأغنية موجهة لعمرو دياب، خاصة بعد أن رقصت دينا في جمع من الفنانات اللاي حضرن حفل عيد ميلادها، على أغنية "برج الحوت" لطليقها عمرو دياب.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تنافس في رمضان المقبل بمسلسل "المشوار" أمام الفنان محمد رمضان وإخراج محمد ياسين.

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