رسالة أرنولد شوارزنيغر إلى بوتن والجنود الروس «فيديو»

وجه نجم أفلام القوة والحركة أرنولد شوارزنيغر رسالة مؤثرة، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، عبر الفيديو، يطالبه فيها بوقف الحرب.

وتحدث أرنولد في مقطع فيديو مدته 9 دقائق، تم نشره أمس الخميس،على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تقديره لشعب روسيا، وفقا لموقع «يو أس أيه توداي».

وقال في رسالته: «لطالما ألهمتني قوة وقلب الشعب الروسي.. لهذا السبب آمل أن تسمحوا لي بإخباركم بالحقيقة بشأن الحرب في أوكرانيا وما يحدث هناك. لا أحد يحب سماع شيء ينتقد حكومته، وأنا أفهم ذلك. لكن بصفتي صديقا قديما للشعب الروسي، آمل أن تسمعوا ما سأقوله».

وأضاف نجم هوليوود القوي مخاطبا الجيش الروسي والرئيس فلاديمير بوتن: «للجنود الذين يستمعون إلي، تذكر أن 11 مليون روسي لديهم صلات عائلية بأوكرانيا - لذلك في كل رصاصة تطلقها، تطلق النار على أخ أو أخت.. وللرئيس بوتن أقول: لقد بدأت هذه الحرب. أنت من يقود هذه الحرب. يمكنك إيقاف هذه الحرب». بحسب «سكاي نيوز».

وهاجم شوارزنيغر (74 عاما) أقوال الحكومة الروسية بأن الغرض من حربها كان لـ«إخراج النازية من أوكرانيا»، وشارك صورا ومقاطع فيديو للمباني التي تعرضت للقصف، واللاجئين في غرف مزدحمة وعائلات تقول وداعا عاطفيا قبل الانفصال.

واختتم شوارزنيغر حديثه قائلا: «إلى كل الروس الذين كانوا يحتجون في الشوارع ضد الحرب على أوكرانيا.. لقد شهد العالم شجاعتكم».

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV