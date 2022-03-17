تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ساز القحطاني بعد وفاتها بحادث مروع.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفيت، أمس الأربعاء، نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ​ساز القحطاني​ في حادث سير مروع، وقع على طريق العروبة في الرياض، ويبدو أن مشكلة كهربائية حصلت في السيارة خلال سيرها، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق العام، واشتعلت النار بعد تصادم، وعلى إثره توفيت ساز على الفور.

بعد وفاة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي مشهورة سناب شات في السعودية ​ساز القحطاني​، بدأ المتابعون بنشر صورها عبر صفحاتهم الخاصة، معبرين عن حزنهم الكبير لرحيلها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر صورة كانت قد شاركتها القحطاني مع متابعيها عبر حسابها الخاص، والتي ظهرت فيها بوجهها في لحظاتها الأخيرة قبيل الحادث.

وتعد ساز إحدى أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، اذ تشارك معهم يومياتها من الحفلات وزياراتها للاماكن العامة، ومختلف المناسبات، وقاعدتها الجماهيرية كبيرة جدا.

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حادث المشهورة #ساز_القحطاني نسأل الله أن يرحمها ويتجاوز عنها وجميع موتى المسلمين #ساز_في_ذمة_الله pic.twitter.com/cQp9HTWJ9s — عاجل السعودية (@3ajel_ksa) March 17, 2022

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