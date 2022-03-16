محمد رمضان يثير الجدل برد على إحدى معجباته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قام الفنان المصري محمد رمضان بالرد على إحدى معجباته، رداً أثار الجدل، حيث أكدت الأخيرة أن الفنان يعيش في برج وحياة مرفهة ولا يري الناس، ولو تواضع سوف يحبه الجميع وعلقت قائله "انزل شويه انت من برجك العاجي والناس هتحبك أكتر وأكتر"، وقام الفنان بإعادة نشر التدوينة مرة أخرى من خلال حسابه الرسمي بالتواصل الاجتماعي وقد علق عليها كعادته بغرور قائلا "عايزاني اشحت يا عبير عشان ترتاحي؟!"، وقد استنكر أن البعض يتهمونه بالغرور.

وقد أنفصل البعض بين مؤيد ومعارض خاصة وأن البعض قد يري أنه يحق له رؤية نجاحه الذي وصل إليه ويفخر به، والبعض الآخر قد أكد على أنه يثير الجدل ليتصدر الترند كالعادة وهو يفضل ذلك الطريق القصير للوصول إلى المقدمة، ويقوم الفنان خلال الفترة الحالية باستكمال تصوير مسلسل المشوار والذي ينافس من خلاله في موسم رمضان القادم 2022 وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني وبعض النجوم.

كما سخر الفنان مسبقا على رد أحد متابعيه على البوستر الرسمي للمسلسل خاصة وأنه قد ظهر وهو يحمل حقيبة، ليقوم أحد المتابعين بالتعليق وطالب منه جر الحقيبة بدلا من حملها ليرد الفنان بسخريته المعهودة لجذب الجمهور قائلاً: "يا حبيب الأسطى.. لما تتفرج هتفهم ان الشنطة دي تتشال على الرأس.. هو أي استعجال وخلاص".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news