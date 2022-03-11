أحدث ظهور لجورج وسوف على كرسي متحرك !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر الفنان جورج وسوف، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"،وذلك أثناء تواجده على أحد الشواطئ

وظهر جورج وسوف على كرسي متحرك ، ومن حوله عدد كبير من المعجبين الذين التفوا من حوله وتسابقوا لالتقاط صور تذكارية معه

وكتب وسوف على الفيديو الذي نشره، تعليقاً قال فيه "نزلت مفاجأة على beach party ببونتا كانا، صحيح ما قدرت شوف لا beach ولا party بس شفت احلى محبة بالعالم، شكراً "

ويحيى سلطان الطرب جورج وسوف حفلاً غنائيًا، في مصر بأحد الفنادق فى طابا، يوم 13 مايو المقبل، ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف باقة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتي ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بـ"لوك" مختلف

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكي الذي يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذي يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادي حداد، وهى من ألحان مصطفى شكرى

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