داوود الشريان يُفاجيء الممثلة اللبنانية نادين نجيم بسؤال عن مهنة والدها (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فاجأ الإعلامي داوود الشريان، ضيفته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بسؤال عن مهنة والدها الذي كان يعمل "خياطًا"، ودوره في تشجيعها.

وجاء حديث الشريان مع الممثلة نادين نجيم في منزلها ضمن الحلقة السادسة من برنامج "مع الشريان" المذاع على قناة "إم بي سي".

وقال داوود الشريان في جلسته مع "نادين" بمنزلها: "غريب.. أبوكي كان يشتغل ترزي.. هو اللي شجعك في مسألة ملكة الجمال"، لترد: "كان خياط رجالي.. بابا كان يثق بنظرة أمي في تربيتنا".

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