مصر.. وفاة الفنان الشاب إياد داود مقدم برنامج «شبابيك»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفى الفنان الشاب إياد داود، عن 39 عاما اليوم السبت.

وقال مصدر مقرب من عائلة إياد حسب صحيفة مصراوي، أن "إياد" تعرض لأزمة صحية منذ فترة ونقل على إثرها المستشفى، ووافته المنية مساء السبت.

وإياد داوود من مواليد 1983، شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأميركية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج «شبابيك» مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

وقدم إياد خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تلفزيونية أبرزها: «الداعية»، و«الثمن»، و«فض اشتباك».

وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي.

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