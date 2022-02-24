شركة سويسرية تكشف سعر معجون أسنان #محمد_رمضان «الذهب»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت شركة سويسرية متخصصة في منتجات التجميل، عن سعر معجون الاسنان الذي ظهر الفنان المصري يستخدمه قبل ايام واثار موجة واسعة من الجدل بسببب إحتوائة على الذهب عيار 24.

ووفقا للشركة السويسرية، فإن المعجون يبلغ سعره 99 فرنكا سويسريا أي ما يعادل نحو 1700 جنيه مصري، ويحتوي على غبار الذهب عيار 23.75 قيراط أي «24 قيراط»، ويوفر حماية مثالية للتسوس، بينما فرشاة الأسنان مطلية بالذهب ما يعطيها ملمسا ناعما.

وشرحت الشركة، أن معجون الأسنان يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ويعمل على تجديد الخلايا، والذهب فعال للغاية في العناية بالأسنان ومنع الإصابة بالتسوس والتهاب اللثة: «تحتوي تركيبة الأنبوب الفريدة، على بروتين فسيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في اللعاب ويحمي الأسنان».الوطن

وكان رمضان قد ظهر في فيديو اثار عاصفة من الجدل قائلا وهي ينظف اسنانه: «صباح الدهب، معجون أسناني عيار 24».

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بعد نشره مقطع فيديو داخل الحمام وهو يقف أمام مرآة، بينما يمسك في يده أنبوبا ذهبي اللون وفي يده الأخرى فرشاة من نفس اللون.

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