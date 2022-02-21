شاهد قصر وأسطول سيارات كيم كاردشيان.."فيديو"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استعرضت نجمة تليفزيون الواقع الأميركي كيم كارداشيان، خلال مقطع فيديو جديد صورته مع مجلة" فوج"، قصرها الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار، ويقع في كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

وظهرت كاردشيان وهي تكشف عن أغراضها المنزلية التي تعتز بها من كتب أطفالها لحديقتها المنزلية التي تزرعها فيها الخضروات للوحات ابنتها نورث.

وقالت كيم كما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنها تعيش مع أطفالها نورث، 8 سنوات، سانت، 6سنوات، شيكاغو، 4 سنوات، ومزمور، سنتان، وهما من زوجها السابق كاني ويست الذي كانت بينهما مشكلات بشأن قضايا حضانة الأطفال.

وحصلت كيم على القصر كجزء من مستحقات طلاقها من كاني ويست وذلك في مارس من العام الماضي، وملأته ببعض الأعمال الفنية، وبدأت بجولة داخل المطبخ وأشارت إلى إنه تم تصميم المنزل بمساعدة المهندس المعماري كلوديو سيلفسترين، واستعرضت اللوحات الفنية لابنتها نورث البالغة من العمر ثماني سنوات، وقالت كيم: "إنه حقًا فن جيد حقًا".

وكانت اللوحات عبارة عن مناظر طبيعية بالألوان المائية، والتي أثارت الجدل وتصدرت عناوين الصحف العام الماضي، عندما تساءل المعجبون عما إذا كان هذا عملًا لطفلة أم لا.

وقالت كيم إنها تحب الجلوس وتناول الشاي وكتابة الرسائل إلى أطفالها، كما أظهرت إنها تطبع وتحتفظ بمنشوراتها على "إنستغرام" ليراها أطفالها عندما يكبرون.

وتحتفظ كاردشيان أيضاً برسائل لأجدادها وملابسها عندما كانت طفلة مثل فستان مطبوع عليه وجه ميني ماوس كانت ترتديه وهي بعمر أربع سنوات.

وكشفت كيم عن فناء منزلها الخلفي وملعب كرة السلة، وحديقتها النباتية الضخمة، وسياراتها الثلاثة.

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