مصر..إعلامية تدافع عن ضرب الزوجات تثير الجدل ودعوات للمحاسبة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علق طارق سعدة نقيب الإعلاميين، على الهجوم الذي تعرضت له الإعلامية ياسمين عز؛ بسبب دفاعها على زوج تعدى بالضرب على عروسته قبل زفافهما بساعات في محافظة الإسماعيلية.

وقال سعدة، لـ «القاهرة 24»: ندرس الحالة الآن وسنتخذ اللازم، وكانت الإعلامية ياسمين عز، قد طالبت السيدات بتقبل العنف من أزواجهم، وجاء على لسانها: ما دام أنا راضي وأنت راضي مالك أنت ومالنا يا قاضي.. مش من أول لمسة وخلاف نطلب الطلاق، الراجل حمش بطبعة ولازم الست تستحمله.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بعد تصريحات الإعلامية ياسمين عز، تعليقًا على واقعة الإسماعيلية واعتداء عريس على عروسته وهي مرتدية فستان الزفاف، والتي قوبلت برفض واسع بعد تدول فيديو للواقعة وتسبب في حالة كبيرة من الغضب.

ونشرت إحدى صفحات موقع فيس بوك تحمل اسم سيدات مصر: نناشد المجلس القومي للمرأة بالتحقيق مع المذيعة ياسمين عز، بخصوص تصريحاتها المناصرة للعنف ضد المرأة، في برنامج «كلام الناس» علي قناة «إم بي سي مصر».

فيما حذفت قناة «إم بي سي» مصر، مقطع فيديو من على «يوتيوب» للإعلامية ياسمين عز، علقت خلاله على واقعة اعتداء عريس على عروسته بفستان الزفاف في الإسماعيلية، والتي أثارت حالة واسعة من الاستياء، على منصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news