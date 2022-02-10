عادل الفار يكشف تفاصيل وفاة ابنه الشاب..عانى من إهمال المستشفى

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الفنان المصري عادل الفار، وفاة نجله، شادي الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من أزمة صحية مؤخرًا بسبب مشاكل في الصدر.

وقال عادل الفار، إن نجله توفي صباح أمس، وأقيمت الجنازة عليه في نفس اليوم، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من مشاكل على الصدر قبل نحو شهر، وقبل أيام من وفاته رفض الذهاب للمستشفى حتى صممت والدته وذهبت به إلى مستشفى الحميات بالعباسية وظل بها ليلة واحدة ثم توفي. بحسب «القاهرة 24».

وأكد عادل الفار أنه نجله عانى من إهمال شديد في المستشفى، معقبًا: اللي بيروح المستشفى بيموت، وفي النهاية هذا قدر الله ولا اعتراض، لافتًا إلى أن والدته في حالة انهيار.

وتابع: أمه لما عرفت صرخت وقالت يارتني ما مشيت من المستشفى إحساسها لو كانت فضلت معاه كان هيعيش.

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