حورية فرغلي : بعت فيلتي لأصرف على 17 عملية.. وهذه أول رائحة شممتها بعد 4 سنوات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن رحلة علاجها التي دامت لأكثر من 5 سنوات بسبب أنفها، مشيرة إلى أنها أجرت أكثر من 17 عملية جراحية.

وقالت حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجه "كلمة أخيرة" : رحلة علاجي كانت مكلفة جدا، وأنا عمري ما طلبت فلوس من عائلتي واتعودت أصرف على نفسي، وصرفت 5 مليون بسبب أني عملت17 عملية بأنفي، وبعت فيلتي وربنا يرزقني بـ فيلا تانية.

وواصلت: أنا كنت فاقدة الثقة بنفسي خصوصا مع تعليقات الجمهور على شكلي وأني بشعة وشبه مايكل جاكسون، وكنت بتجنب أشوف نفسي في المراية ومش بخرج برا غرفتي لمدة سنتين.

وأضافت حورية فرغلي: دلوقتي بدأت أتقبل شكلي واقتنع أني داخلة على الخمسين سنة والشكل هيروح في الآخر، والروح هي اللي هتفضل، ومبقاش يهمني تعليقات الناس ولو مش عاجبه حد ممكن ميتفرجش.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل اللحظات الأولى عقب استعادتها لـ حاسة الشم بعد فقدان دام لأكثر من أربع سنوات، قائلة : أول ما حاسة الشم رجعتلي شميت ريحة حشيش، واستغربت جدا وسألت الطبيب وقالي إن دا طبيعي، وأثناء قفداني لـ حاسة الشم مكنتش عارفة أنا باكل إيه ومش بعرف أشم أي برفان مهما كان.

وواصلت: مكنتش مهتمة بشكلي قد ما مهتمة إني أرجع أعيش حياتي الطبيعية، وأعرف أشم تاني واستطعم الأكل زي كل الناس، وفكرة أن شكلي حلو أو لا مكنتش مهمة بالنسبة لي.



وذكرت حورية أن ما أصابها بالصدمة هو اختفاء كل من حولها بعد الإصابة والمعاناة قائلة: الهوليلة اللي كانت حواليا اختفت بمجرد سقوطي كلهم اختفوا لما وقعت، التيم بتاعي كله تصوري تلفوني مكنش بيرن، وكنت بقول لنفسي هل كنتوا حواليا عشان شغالة كتير وقتها؟!.

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