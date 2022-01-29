«وش ذا التلفون يا أبو نورة».. هاتف محمد عبده يثير ضحك وليد البراهيم (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد عبده في حفل Joy Awards وهو يتحدث عن هاتفه الذي فاجأ الشيخ وليد البراهيم بموديله القديم وأثار الضحك.

وأظهر الفيديو، محمد عبده وهو يخرج هاتفه الصغير «نوكيا» ليستخدمه، ليتفاجأ البراهيم ويسأله «وش ذا التليفون» ثم يدخل في نوبة ضحك ليرد عليه محمد عبده بابتسامة: "هذا طال عمرك الأصالة”.

وحسب صحيفة المرصد، شهد حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards بمدينة الرياض، تكريم نخبة من النجوم والفنانين في العالم العربي سواء في مجال الفن أو الرياضة عن العام 2021.



“وش ذا التلفون يا أبو نورة ” .. شاهد : هاتف محمد عبده يثير ضحك وليد البراهيم https://t.co/oGgG3iBi6h @marsdnews24 pic.twitter.com/CnbfQqB0Mh — صحيفة المرصد (@marsdnews24) January 28, 2022

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