فنانة سعودية تعود للزواج من طليقها ولكن بفستان زفاف أسود.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شاركت الفنانة السعودية "شمس الأسطورة"، مقطع فيديو جديدا لها بصحبة زوجها الإعلامي السعودي تركي القرني، احتفالا بزواجهما مرة أخرى، في جدة، بعد طلاقهما في وقت سابق.

وظهرت شمس خلال الفيديو، وهي ترتدي فستانا باللون الأسود، وتتحدى زوجها تركي القرني، بعد أن اتفقت على الدخول معه في سباق ركض داخل القاعة، وفق (روسيا اليوم).

وخلعت الفنانة شمس حذائها، ثم التقطت بعض الصور مع صديقتها، وعدت من الواحد إلى الثلاثة وانطلقت سريعا، لكنها سقطت على الأرض في نهاية السباق، ولم يتضح هل تعرضت للإصابة أم لا.

وتعتبر شمس من أشهر شخصيات (سناب شات) في المملكة العربية السعودية، حيث ينال السناب إقبال كبير من السعوديين يشاركون عليه يومياتهم وصور وفيديوهات مناسباتهم.

وفي وقت سابق، استجاب تركي القرني، طليق شمس الأسطورة، لمطلبها بـ العودة إليه، وأبدى رغبته في تصحيح مسار علاقتهما والعودة إلى بعضهما البعض، بعد فترة وجيزة من وقوع الطلاق.

وفاجأ الإعلامي السعودي طليقته بالتقدم لها من جديد وطلب يدها، بعدما انتظرها أمام باب منزلها حاملا في يده خاتم الزواج.

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