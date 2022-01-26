تطورات جديدة في دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

قررالقضاء المصري اليوم تأجيل الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق، فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، لجلسة 2 مارس لإلزام محامي المدعية بتقديم شهادة بما تم فى صحة التوقيع على عقد بيع الفيلا ولحين الفصل في الدعوى التوكيلات.

وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.

وقالت آية خلال دعواها إنها تمتلك قطعة أرض مساحتها 699 مترًا من جهاز تنمية 6 أكتوبر وبنت عليها فيلا، وأضافت أنها حررت لوالدها رشوان توفيق توكيلًا رسميًا شاملًا، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية مقابل 5 ملايين جنيه وتوقيعه على العقد بصفته طرف أول دون علمها.

وكانت آية رشوان توفيق أقامت دعوتين أخيرتين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له بجلسة 1 يناير، أمَّا الثانية فتطالب ببطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

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